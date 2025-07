Religion. Jubilé : 43 jeunes Havrais à Rome

En cette année Sainte, les jeunes du monde entier ont rendez-vous à Rome cette semaine pour fêter le Jubilé. Ils sont 500 000 dont 330 Normands. Le diocèse du Havre a lui envoyé 43 jeunes de 18 à 28 ans en pèlerinage du 28 juillet au 3 août. Ils sont accompagnés de Monseigneur Jean-Luc Brunin, Evêque du Havre, l'abbé Benoît Ricaux, accompagnateur de la Pastorale des jeunes et du frère Ashis Nokrek de la communauté de Taizé, en stage dans le diocèse.

L'année du Jubilé

Depuis plus de sept siècles, l'Eglise catholique célèbre régulièrement une année jubilaire, appelée aussi année Sainte. L'Eglise célèbre un Jubilé tous les 25 ans, de façon que chaque génération puisse profiter de cette année de grâce. "C'est une année de conversion, de grâce et de prières, explique Louise Wamba, responsable de la Pastorale des jeunes au diocèse du Havre. C'est une année particulière dans une vie de chrétien qui se symbolise par l'ouverture de la porte Sainte à Saint-Jean-de-Latran à Rome, que l'on passe et qui sera emmurée à la fin du Jubilé pour les 25 prochaines années." Les 15 000 jeunes Français, y compris nos Havrais, présents à Rome ont passé cette porte Sainte mercredi 30 juillet. L'autre temps fort de ce pèlerinage sera la messe de clôture dimanche 3 août, célébrée par le pape Léon XIV sur la place Saint-Pierre au Vatican.

Des moments de partage

Pour les 43 jeunes Havrais, ce voyage à Rome est avant tout un vrai pèlerinage fait de temps de prières, de célébrations mais aussi des temps de joie et de partage, sans oublier du temps libre pour visiter Rome. "Il y a une super ambiance. Mardi, à la messe d'ouverture place Saint-Pierre, on était 500 000, collés les uns contre les autres dans la chaleur. Et pourtant, l'ambiance était bonne. Ça chantait, on discutait avec nos voisins (Mexicains, Brésilien, Français). La ville est ouverte avec des jeunes qui se promènent, avec des drapeaux, des guitares à la main. C'est un moment fort de sa vie de jeune chrétien."

Au retour, lundi 4 août, la délégation havraise s'arrêtera à Tournus (Bourgogne) pour vivre une messe, déjeuner et prendre un temps de relecture du pèlerinage avant de rentrer au Havre.