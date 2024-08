Religion. Plus de 600 Havrais sont partis en pèlerinage à Lourdes

C'est l'un des moments forts de l'année au diocèse du Havre, le pèlerinage vers Lourdes. Ils sont 639 catholiques de la région havraise à avoir pris le train mercredi 21 août en début de matinée. C'est un voyage de recueillement pour ces croyants.

Il y a beaucoup de monde sur les quais de la gare du Havre. Deux trains spéciaux ont été affrétés spécialement par la SNCF et partagés avec le diocèse de Rouen. Ce pèlerinage est le rendez-vous incontournable de la fin de l'été. "C'est un moment fort de la vie du diocèse, confirme Jean-Luc Brunin, l'évêque du Havre. C'est un moment de retrouvailles, d'amitié, de partage. Je crois que c'est une expérience où on apprend à tenir compte des autres, prendre soin des autres."

Une cinquantaine de jeunes

Parmi les pèlerins, une cinquantaine de jeunes de 9 à 20 ans a pris place dans les trains. Ils sont accompagnés par 18 animateurs, dont Stanislas Cremades. Lourdes permet aux jeunes de vivre librement leur foi. "Je pense que c'est plus simple pour eux. Dans la vie de tous les jours, on se cache. On essaie de ne pas trop montrer sa religion de peur d'être soit dénigré, soit d'être pointé du doigt. Là-bas, on est vraiment très libres. C'est beaucoup plus simple pour eux."

Caroline Constant a presque 12 ans. Ce n'est pas la première fois qu'elle réalise ce pèlerinage à Lourdes. C'est un moment qu'elle apprécie particulièrement. "On va au sanctuaire, on fait la veillée mariale. On fait même plusieurs veillées. Dès que quelqu'un a besoin d'aide, on peut aller l'aider. Il y a beaucoup de temps de prière. Cela me permet de mieux me sentir si je fais quelque chose de mal."

Le groupe de pèlerins havrais va rester cinq jours à Lourdes, avec un retour prévu lundi 26 août. Le prochain temps fort pour le diocèse sera la célébration des 50 ans d'existence du diocèse du Havre. Des animations sont prévues le samedi 12 octobre.