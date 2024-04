Religion. Le diocèse du Havre fête ses 50 ans

Le diocèse du Havre fête cette année ses 50 ans. A l'époque, il prenait ainsi son indépendance avec le diocèse de Rouen. L'abbé Michel Saudreau, vicaire général à Paris, sera le premier évêque du Havre et l'église Notre Dame sera consacrée cathédrale le 8 décembre 1974. Mgr Michel Guyard, lui, sera le deuxième évêque du Havre, ordonné en 2003. Mgr Jean-Luc Brunin, le troisième et actuellement évêque du diocèse, s'est quant à lui installé en 2011.

Le diocèse du Havre compte quarante prêtres en service. En 50 ans, 17 prêtres ont été ordonnés pour le diocèse ainsi que trois pour des ordres religieux apostoliques.

Une grande fête le 12 octobre

Pour les 50 ans, une grande journée sera organisée le samedi 12 octobre à la cathédrale et aux églises Saint François, Saint Michel et Saint Joseph. Cinq temps forts seront proposés : un pique-nique autour de la cathédrale sur le temps du midi, des jeux de questions sur la Normandie aux églises Saint Michel, Saint François et à la cathédrale à 14h, des échanges avec un invité surprise pour parler de l'avenir et du futur à l'église Saint Joseph à 17h, une grande messe à l'église Saint Joseph à 18h30 et un spectacle son et lumière à l'église Saint Joseph à 20h30.

Jeu-concours

L'ensemble de la journée sera gratuit mais les participants doivent s'inscrire sur le site internet créé à l'occasion des 50 ans du diocèse : les50ansdudiocese.fr. Pour que les fidèles s'approprient cette fête, un jeu est lancé sur le site. Vous pouvez envoyer une photo ayant un lien avec le chiffre 50. Les meilleurs clichés seront projetés lors de la grande messe du 12 octobre.