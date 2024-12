Noël. Le message d'espérance de Jean-Luc Brunin, Evêque du Havre

Au moment où tous les chrétiens du monde s'apprêtent à fêter Noël, Monseigneur Jean-Luc Brunin, Evêque du Havre, veut parler d'espérance. Il lance un message pour s'opposer aux injustices, au racisme, à la violence et à la haine.

Jean-Luc Brunin célébrera la messe de Noël mardi 24 décembre à 18h en la cathédrale du Havre. Le matin du mercredi 25 décembre, il se rendra comme tous les ans à la prison de Saint-Aubin-Routot pour échanger avec les prisonniers.

Le message de Noël de Mgr Jean-Luc Brunin

"Comme chaque année, nous nous préparons à fêter Noël. Quelle que soit notre foi, cette période marque notre imaginaire et nous dispose à vivre un moment de fête, de joie et de retrouvailles familiales et amicales. Nos maisons, nos rues et les commerces se parent de décorations étincelantes. Elles mettent nos cités aux couleurs de la fête, nous invitant à nous sentir heureux et à mettre entre parenthèses, pour un temps, les laideurs du monde et les difficultés de nos vies.

Il n'y a rien de mal à cela et il est heureux que nous puissions, dans une période sombre et inquiétante, vivre un tel moment de joie et goûter un peu de bonheur. Mais Noël ne serait-il qu'une éphémère escapade hors de la grisaille de notre quotidien et d'épreuves de notre monde abîmé par les injustices, les violences et les guerres ?

Pour les chrétiens, Noël est l'assurance que Dieu se rend proche et qu'Il se fait solidaire de notre humanité dans l'Enfant de Bethléem. Cette présence de Dieu n'est pas la garantie que notre vie sera toujours heureuse et sans épreuves, pas plus que notre monde ne subira plus les assauts de la méchanceté et de la violence qui continuent de germer dans le cœur des hommes. Celui qui nous rejoint dans la nuit de Noël est le même dont le parcours de vie passera par la Croix. Avec courage et lucidité, il a affronté les forces malfaisantes pour attester que le dernier mot de notre destinée revenait à la Vie et à l'Amour. C'est bien là le fondement de notre joie à Noël.

L'Enfant de Bethléem vient pour stimuler notre courage et nos initiatives pour que nous osions entrer en résistance face à tout ce qui détruit l'humain et pour nous engager, avec audace et générosité, au service de l'édification d'une société autre où le souci de nos frères et sœurs en humanité sera premier. L'Enfant de Bethléem apporte l'Espérance et il compte sur nous pour réveiller et donner de l'espoir, partout autour de nous, afin que la force de l'Espérance déjoue tout calcul égoïste et tout mépris des autres.

Célébrer Noël, pour les chrétiens et tous ceux et celles qui ne se résignent pas à voir notre monde dirigé par des fauteurs d'injustice, de racisme, de violence et de haine, c'est laisser monter en nous le goût des autres, pour édifier avec eux une société harmonieuse où la rencontre, l'estime mutuelle, l'amitié sociale et le désir de coopérer dans une communauté de destin, redeviennent possibles.

Solidaire avec tous, la communauté catholique du Havre et du Pays de Caux vous présente ses vœux d'heureuse et joyeuse fête de Noël et ses souhaits que l'année nouvelle nous fasse marcher ensemble dans l'espérance."