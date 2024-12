Le Havre. Elle rend visite aux marins en escale : "A Noël, les pensées sombres sont plus fréquentes"

Elle est à la fois diacre et assistante sociale. Silvie Boyd, 49 ans, est responsable au Havre de la Mission allemande des marins, une ONG qui rencontre les marins, souvent loin de leur famille, pour un peu de réconfort. Cette native d'Uelzen (Basse-Saxe) a suivi un double-cursus lors de ses études à Hambourg. "En plus de la fonction ecclésiastique, on choisit une profession, souvent dans le secteur social. Nous ne sommes pas là pour évangéliser, mais pour aider notre prochain. Quelle que soit sa religion."

Chants de Noël et calendrier de l'Avent

L'aumônière le sait : ses interventions sont encore plus utiles pendant les fêtes de Noël. "Je ne prends jamais de congés à ce moment-là. Comme partout, c'est une période difficile pour les gens isolés ou loin de chez eux. A bord, les pensées sombres sont plus fréquentes." Silvie Boyd insiste alors sur le message d'espoir, d'amour et d'innocence porté par cette célébration. "On partage cet esprit avec des chants de Noël à bord. On a aussi notre calendrier de l'Avent qu'on fait ouvrir aux marins chaque jour."

La Mission allemande des marins est là pour adoucir la vie à bord des cargos et porte-conteneurs.

Toujours prête à aider

Chaque matin, la diacre consulte la liste des navires à quai et s'invite à bord "dès la première pause-café". Avec quelques questions, elle lance la discussion : "Je leur demande comment va la vie à bord, au sein de l'équipage, s'ils mangent bien à la cantine, s'ils ont accès à Internet. Certains se confient et j'essaie d'apporter des solutions à chacun. Je ne sais jamais à quoi m'attendre. Et c'est ça que j'adore." Silvie Boyd arrive au Havre à l'été 2020, en pleine pandémie. "J'étais en poste à Douala au Cameroun et j'ai été rapatriée vers l'Europe." Nommée dans la cité océane, elle effectue ses premières visites avec de solides gestes barrières. "J'ai pu rencontrer les équipages affectés par le Covid et confinés à bord de leur navire. Ils étaient très reconnaissants, car dans beaucoup d'autres ports, ils ne voyaient plus personne. Une période très touchante humainement. Je recevais de nombreux messages de marins. Je leur donne mes contacts Facebook et WhatsApp. Et je leur dis toujours de ne jamais hésiter à me contacter, où qu'ils soient, pour tenter de trouver une solution grâce à notre réseau mondial." Silvie Boyd prend son rôle très à cœur et partage les épreuves difficiles et moments de bonheur des personnes qu'elle rencontre. "J'accompagne actuellement des marins dont le navire a été saisi à Dunkerque pour trafic de drogue en 2021. L'un est hébergé à Cauville-sur-Mer, toujours en attente du procès. J'ai également soutenu un matelot dont la femme a été emportée par le cancer. Et j'ai aussi été récemment invitée en Inde au mariage d'une officière rencontrée au Havre !"