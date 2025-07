Giverny. Comment vivait Claude Monet ? Sa maison et ses jardins se visitent

Situés à Giverny, la maison et les jardins de Claude Monet offrent une immersion dans l'univers du célèbre peintre impressionniste. Monet y vécut de 1883 à 1926 et y imagina lui-même ses jardins, véritables œuvres d'art qui ont inspiré plusieurs de ses toiles majeures. Le site comprend deux espaces principaux : le Clos normand, un jardin de fleurs colorées et variées, et le Jardin d'Eau, traversé par un bras de rivière et orné d'un pont japonais, de nénuphars et de saules pleureurs. La maison présente différentes pièces meublées comme au temps de Monet, dont le salon atelier et la cuisine. Le lieu reflète la vie quotidienne du peintre et sa passion pour l'art japonais, visible à travers une collection d'estampes exposées. Ce site est un incontournable pour découvrir la richesse du patrimoine impressionniste. A proximité, le Musée des impressionnismes complète la visite avec des expositions dédiées à ce mouvement artistique. A découvrir jusqu'au 31 octobre.

Pratique. De 8,50 à 14€, gratuit pour les moins de 7 ans.