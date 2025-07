Soligny-la-Trappe. L'abbaye Notre-Dame de la Trappe ouvre ses portes aux visiteurs

"Le reproche qui nous était fait est que les visiteurs se cassaient le nez sur la grille d'entrée, sans pouvoir pénétrer dans le monastère", souligne frère Thomas, père abbé de l'abbaye Notre-Dame de la Trappe à Soligny-la-Trappe. Bonne nouvelle pour les 80 000 à 100 000 personnes qui se rendent sur le site chaque année : le monastère ouvre enfin ses portes au public de manière inédite.

Jamais la même visite

A l'essai jusqu'au mois d'octobre, les frères de l'abbaye offrent une visite guidée du site aux curieux. "Les participants pourraient venir visiter sept fois le lieu, je pense qu'ils auraient sept visites différentes. On n'a absolument pas établi de fiche de visite type", explique frère Thomas. A tour de rôle, chaque frère invente son propre parcours de visite d'une durée moyenne de 1h15. Bien qu'unique, l'immersion dans l'abbaye Notre-Dame de la Trappe n'écarte pas certains lieux incontournables comme l'église, les cours du monastère ou encore le bâtiment du XIIIe siècle. "Nous voyons qu'à travers les visites, il y a un réel intérêt et une réelle bienveillance de la part des personnes qui viennent visiter", poursuit le père abbé. Pour ceux qui le souhaitent, un temps d'échange et de discussion est proposé à la fin de l'immersion. Les frères avaient d'abord évoqué l'idée d'ouvrir les portes tous les jours de la semaine. Un rythme d'ouverture de trois jours par semaine a finalement été convenu. Les visites guidées sont proposées les mardis, jeudis et samedis en juillet et en août, puis uniquement les samedis jusqu'à octobre. "La vraie surprise pour nous, ce sont les chiffres. Nous étions partis dans l'idée que nous aurions des petits groupes de 50 personnes par créneau, nous sommes finalement entre 70 à 80 personnes", conclut-il.

L'abbaye Notre-Dame de la Trappe s'ouvre aux visiteurs en 2025.

Pratique. Visites à 15h30. Tarif libre.