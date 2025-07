Saint-Aubin-sur-Mer. Des circuits historiques à vélo

Située au 20 route de Langrune à Saint-Aubin-sur-Mer, l'entreprise Juno Vélo propose tout type de vélos à la location. Il est possible d'y louer des vélos électriques et des bicyclettes classiques. Des vélos-cargos sont aussi à disposition, pour des virées en famille. Remorques enfant, sièges bébé, sacoches et porte-smartphone sont également proposés. En autonomie, les cyclistes pourront alors parcourir la côte, en passant par les digues ou les chemins.

Pour ne rien manquer,

des circuits guidés par GPS

Pour être guidé dans les balades, mais sans perdre cette liberté et cette autonomie, Juno Vélo propose des circuits orientés par un GPS intégré au vélo (supplément de 5€ par jour). Les circuits sont centrés sur le côté historique de la Côte de Nacre et du Bessin. "Le but est aussi que le circuit du retour ne soit pas le même que celui de l'aller. Il faut que les clients voient le maximum de choses", insiste Maxime Lebouteiller, fondateur, en avril 2023, de Juno Vélo. Pour le circuit Gold Beach, par exemple, le GPS fait passer les cyclistes par le tout récent Mémorial britannique. Maxime Lebouteiller souligne d'ailleurs que "beaucoup ne connaissent pas le superbe point de vue qui s'offre à vous là-bas".

Pour ces balades, il est nécessaire d'avoir au moins trois ou quatre heures devant soi, afin de ne pas se précipiter. En revanche, pour les circuits les plus longs, comme ceux de Creully ou Caen (respectivement 60 et 48km), prévoyez la journée entière. "Je ne conseille pas un circuit plus qu'un autre, même si les circuits historiques sont souvent les plus prisés", conclut Maxime Lebouteiller.

Pratique. Tarifs, informations et réservations sur junovelo.fr. Tel. 02 31 97 30 71.