XSMOZ Festival 2025. Saint-Aubin-sur-Mer vibrera le 16 août au rythme des vagues et des good vibes

Après-midi iodée entre sport et son



De 14h à 19h, cap sur le club de voile pour un moment sportif et convivial. Paddle, kayak, catamaran : toutes les activités nautiques seront gratuites et encadrées par des moniteurs qualifiés. Sur la plage, un DJ set en plein air assuré par Les Vagues Electro fera vibrer le sable et les serviettes. L’ambiance s’annonce aussi légère que salée.

Une soirée de concerts jusqu’au bout de la nuit

Dès 20h, le festival lève l’ancre du littoral pour investir le stade municipal et transformer Saint-Aubin-sur-Mer en dancefloor à ciel ouvert. Une programmation éclectique mêlant reggae, électro et rock, avec notamment LMBD (ouverture et clôture du festival), Fat Babs x Davoja & Cheeko, Madfield et Salman Music.

Un festival né de la passion et porté par une bande d’amis passionnés de glisse, XSMOZ est plus qu’un événement estival : c’est une philosophie. Ici, pas de performance, mais du partage. Que l’on soit rideur confirmé ou simple amateur de couchers de soleil musicaux, chacun trouve sa vague.

Rendez-vous sur la billetterie officielle pour prendre dès maintenant vos précieux billets.