Cabourg. INTERVIEW. Le festival Cabourg mon amour 2025 est lancé !

Une expérience unique sur la plage de Cabourg



Depuis plusieurs années, Cabourg Mon Amour séduit les festivaliers avec une promesse simple : profiter de concerts face à la mer dans une atmosphère intimiste et chaleureuse. Chaque édition propose une sélection pointue d’artistes et notamment les nouveaux talents de demain.

Interview de Romain Renou, fondateur du festival Impossible de lire le son.

Une programmation éclectique et des moments magiques

Pour l’édition 2025, Cabourg Mon Amour annonce une programmation variée et prometteuse. Des artistes incontournables, des concerts au coucher du soleil, et des découvertes musicales qui marqueront l’été.

Parmi les artistes à ne pas manquer : Daysy, figure montante de la pop électro française, Piche, Chloé, Papooz, Dylan Dylan, Saint DX, et bien d’autres, dans une ambiance toujours conviviale et festive. Un week-end où l’on passe sans effort de la pop au rap, de l’électro au groove, le tout les pieds dans le sable face à la mer.

Le moment magique du festival ? Certainement ce concert au bord de l’eau lorsque la lumière décline et que la plage se transforme en piste de danse géante.

