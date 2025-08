Granville. Le Jardin, le nouveau restaurant de Cédric Yver

Un nouveau restaurant a ouvert mi-juillet à Granville. Installé rue Lecampion, au numéro 21, il faut passer le porche pour arriver dans un jardin. Les premières tables sont là. D'autres sont installées dans la maison de maître au fond. Le Jardin est le nouveau projet du chocolatier Cédric Yver. Il s'agit d'un restaurant avec des produits locaux et notamment de la mer. Il permet aussi de vendre les produits du chocolatier-pâtissier-glacier.

Cuisine locale et de saison

"Ici, on vient chercher le calme, un petit instant gourmand dans un jardin plutôt agréable et profiter des douceurs Yver", explique Clémentine Langlais, la directrice générale du restaurant. La carte propose des plats du jour, de quoi grignoter, partager… "L'idée, c'est de faire profiter du lieu, du petit-déjeuner au dîner sans interruption", détaille-t-elle. "On va avoir les bulots-mayo, le homard bleu de Chausey cuisiné sous forme de lobster roll et puis les moules, soit marnières, soit normandes", conseille la directrice. Niveau prix, il faut compter autour d'une vingtaine d'euros pour les plats.

Pratique. Réservations au 02 33 89 19 88.