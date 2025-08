Granville. Le Marité a la recherche d'argent pour financer sa restauration

Il faut sauver le Marité. Il s'agit du dernier terre-neuvier en bois construit en France dont le port d'attache est Granville. Il a servi pour partir à la pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve. Le bateau a 100 ans et n'est pas en bonne forme. De la mérule, un champignon, a été découverte et il est depuis plusieurs mois en cale sèche dans le Calvados à Port-en-Bessin, dans l'attente de travaux, estimés à environ 2,5 millions d'euros. Le champignon a infesté une zone qui va de la quille et jusqu'à 2m au-dessus. Le reste est sain. Le champignon ne se propage plus.

"Il n'y a aucun petit don", martèle Marie-Pierre Fauvel, la présidente du Groupement d'intérêt public (GIP) Marité, propriétaire du bateau. Depuis le lancement de la collecte en novembre 2024, près de 100 000€ ont été récoltés. Des entreprises aident aussi le GIP, grâce aux micro dons. "Lorsque vous allez dans le centre E.Leclerc de Granville ou dans les bateaux Manche Iles Express, si vous avez 15,5€, vous pouvez arrondir à l'euro supérieur", explique l'élue. En une semaine à E.Leclerc, ce sont ainsi 4 000€ qui ont été récoltés.

Une personne à la Fondation du patrimoine à Paris est aussi à la recherche de financement. Le GIP se tourne aussi vers les entreprises du territoire pour trouver des mécènes, comme les Tricots Saint James. Dernier objet pour récolter de l'argent : un porte-clefs à l'effigie du Marité, et qui permet de retrouver ses clefs si on les perd. Les dons peuvent se faire sur le site du Marité. Les travaux ne commencent pas avant d'avoir 1 million d'euros, ils doivent terminer avant l'Armada de 2027 à Rouen.