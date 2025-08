Invention. Ce Granvillais a trouvé un moyen de retrouver les propriétaires de clefs perdues

Voici une innovation made in Normandie, et même made in Granville. Qui n'a jamais perdu ses clefs et ne les a jamais retrouvées ? Par exemple, elles sont faciles à perdre sur une plage en cette période estivale. Simon Landais, granvillais depuis 2007 et originaire de la Manche, a trouvé une solution : des porte-clefs et autocollants avec dessus un QR code pour mettre en relation les têtes en l'air et ceux qui retrouvent les choses. Son entreprise se nomme Looztick.

3,30€ du prix de ce porte-clefs sont reversés pour la restauration du Marité. - Simon Landais

Pour Simon Landais, tout est parti d'un besoin très concret et personnel. "Je suis le premier à perdre mes clefs", assure-t-il. Il a donc essayé de trouver une solution, qui fonctionne avec une philosophie : "Son moteur, c'est la bienveillance et l'entraide. Quelqu'un de bien intentionné va vouloir rendre quelque chose à quelqu'un", détaille-t-il.

Comment ça marche ?

Simon Landais distribue des autocollants ou des porte-clefs avec dessus un QR code. La personne qui trouve un objet avec cela dessus dans la rue a juste à le scanner. "Il y a une web application qui se met en route et qui va organiser les restitutions de l'objet, sans échange de coordonnées et le plus simplement possible", précise cet homme de 46 ans.

Commercialement, il travaille déjà avec la SNCF et La Poste dans 200 bureaux et expérimente pour arriver dans tous les bureaux de Poste. Ses porte-clefs peuvent aussi être des objets promotionnels pour les entreprises ou les associations. Par exemple il vient d'en sortir un à l'effigie du Marité, le dernier terre-neuvier français dont le port d'attache est Granville. Le porte-clef coûte 10€ et 40% sont reversés pour sa restauration.