Astronomie. La tête dans les étoiles à la station Radar 44 de Douvres-la-Délivrande

Samedi 9 août, la station Radar 44, à Douvres-la-Délivrande, accueille la Nuit des Etoiles, et invite petits et grands à lever les yeux vers le ciel. Dès 20h, le site emblématique de l'ancienne station radar allemande, reconverti en lieu de mémoire et d'astronomie, se transforme en observatoire à ciel ouvert. Grâce à la présence de télescopes et de passionnés de l'astronomie, vous pourrez admirer les planètes, les cratères de la Lune, mais aussi de nombreuses étoiles filantes, si la météo le permet. Il est conseillé de venir avec une lampe, des vêtements chauds, et une chaise pliante ou une couverture.

Pratique. Plus d'informations sur caenlamer-tourisme.fr