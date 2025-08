Bayeux. Harcèlement et agression à caractère sexuel d'un chef de cuisine sur ses collègues

Il était absent le jour de l'audience. Un homme était jugé jeudi 31 juillet au tribunal de Caen pour avoir harcelé et agressé sexuellement ses collègues du 1er septembre 2021 au 17 février 2022. L'accusé est chef de cuisine dans un restaurant de Bayeux et aurait profité de sa position pour harceler sexuellement des employés et agresser un jeune aide de cuisine, personne vulnérable sous curatelle renforcée.

C'est le propriétaire de l'établissement qui s'est présenté à la police le 17 février 2022, précisant que son chef cuisinier tient des propos grivois et harcèle ses employés. Le jeune homme en situation de handicap refusait de venir travailler depuis quelques jours et a finalement avoué à son patron que le prévenu l'agresse plusieurs fois par jour. D'autres travailleurs se plaignent également. Il touche les fesses très souvent à certains. Il a dit à une femme de 63 ans : "Je voudrais coucher avec vous. J'adore les vieilles. C'est dans les vieux pots qu'on fait la bonne soupe."

"Un homme lourd, qui ne parle que de sexe"

Selon le quarantenaire, "c'est un coup monté". Lors de son audition, l'accusé a affirmé que son employeur voulait se débarrasser de lui pour mettre son fils à la place. Il réfute les propos des victimes, qui sont unanimes. Selon elles, l'accusé est "un homme lourd, qui ne parle que de sexe, demande des faveurs sexuelles". Selon le chef de cuisine "dans les brigades, les propos sont généralement salaces, c'est la règle".

L'avocate qui représente le jeune handicapé confirme que son client est vulnérable et que cela se voit. Il est courageux, travaille bien, mais est très affecté. Le procureur rappelle les nombreux témoignages des victimes. Pour le prévenu, c'étaient "des blagues de potaches", mais son attitude a des conséquences néfastes sur ses collègues. Le procureur demande donc de la prison ferme.

Après délibéré, Brice Morisset est condamné à 8 mois de prison, inscription sur le fichier des délinquants sexuels. Il devra verser au jeune homme sous curatelle 500 euros pour préjudice moral et 800 de frais d'avocat.