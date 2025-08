Montivilliers. La tablette de chocolat Dubaï, la nouvelle gourmandise qui fait décoller les petits commerces

La célèbre tablette de Dubaï a débarqué dans les commerces de Normandie… Depuis mi-décembre, le kiosque La Vie Sucrée à Montivilliers propose à la vente la célèbre tablette de chocolat de Dubaï.

"On est d'abord partis sur le concept de café, épicerie, puis on a voulu proposer une offre de goûter car on a une terrasse qui s'est créée", explique Margot Farrugia, gérante du kiosque La Vie Sucrée dans le centre commercial La Lézarde à Montivilliers. Avec son mari, artisan dans la praline, ils ont ouvert ce lieu mi-décembre en combinant leur savoir-faire en confiserie artisanale et l'envie de proposer une offre gourmande dans l'air du temps. "On ne voulait pas partir sur des produits classiques", raconte Margot. "On s'est inspirés des réseaux sociaux, de ce qui était tendance." Résultat : fraises enrobées de chocolat et de pistache, cakes, des cups de fraises coupées, nappées de chocolat et de crème à la pistache et de kadaïf, puis saupoudrées d'éclats de pistache. Et bien sûr, la fameuse tablette de Dubaï, déclinée notamment à la pistache ou à la crème façon Bueno.

La cup de Dubaï, des fraises avec du chocolat fondu, de la pistache et du kadaïf. Une recette inspirée de la fameuse tablette de Dubaï… - Maëlys Blondel

Avez-vous déjà craqué pour la fameuse tablette de Dubaï ?

La tablette Dubaï est une tablette de chocolat, fourrée d'une crème de pistache bien épaisse et croquante grâce au kadaïf, une sorte de vermicelle. Comme son nom l'indique, elle vient tout droit de Dubaï. L'entrepreneuse anglo-égyptienne Sarah Hamouda affirme être à l'origine de la recette de cette douceur, qu'elle a baptisée "Can't get Knafeh of it". Si, à la base, c'est un produit "de luxe", de nouvelles recettes ont été créées pour les faire soi-même, avec toujours les trois mêmes ingrédients : du chocolat, de la crème de pistache et du kadaïf.

Certains se sont empressés de créer leur propre version de la tablette, avec une touche personnalisée – chocolat blanc, colorants, signature en relief… D'autres ont vu une belle opportunité de lancer leur activité autour de ce produit tendance.

Une demande qui dépasse les attentes

Ces nouveaux produits ne sont pas passés inaperçus, "on a eu du mal à suivre les demandes les premières semaines, on a dû refuser beaucoup de commandes", commente Margot Farrugia. La communication autour de leurs nouveaux produits a rapidement pris sur les réseaux, attirant une clientèle prête à faire le déplacement pour pouvoir goûter cette tablette en Normandie : "Des personnes de Rouen, de Honfleur font le déplacement pour venir chercher une tablette de Dubaï."

Le succès ahurissant de cette tablette a eu de quoi inspirer certaines marques pour proposer ce produit, à l'image de Lindt ou Jeff de Bruges, qui proposent désormais leur propre version.

Pratique. La Vie Sucrée - 20 avenue Maréchal Foch, 76290 Montivilliers.Ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h.Tablettes vendues sur place, 14€ pour la version petite.