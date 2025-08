Loisir. Une longue randonnée pour découvrir les secrets du camembert

Sur les traces de Marie Harel, les randonneurs les plus motivés peuvent s'élancer à la découverte du pays du camembert. Cette boucle de 17,9km est à parcourir dans le pays d'Auge, entre Vimoutiers et le célèbre village de Camembert, et peut être réalisée en 5 heures.

Au milieu des paysages typiques de la région, ce circuit pédestre invite les randonneurs à marquer un arrêt dans le village de Camembert. La Maison du camembert ou encore la fromagerie Beaumoncel y sont à visiter. Le public peut venir découvrir tous les secrets du célèbre fromage normand, connu dans le monde entier. Pour les plus gourmands, une dégustation de trois parts de fromage est proposée à la fin de la visite.