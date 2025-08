Formule 1. Zéro point pour les Normands au Grand Prix de Hongrie, place à la trêve estivale

Un week-end sans pour les Normands au Grand Prix de Hongrie, la quatorzième manche du championnat du monde de Formule 1. Les deux pilotes, Pierre Gasly (Alpine) et Esteban Ocon (Haas), étaient positionnés loin sur la grille de départ, respectivement en 16e et 17e position, dimanche 3 août sur le circuit de Budapest.

A l'issue des 70 tours et 306 kilomètres de course, c'est un nouveau doublé de McLaren : le Britannique Lando Norris s'impose devant son coéquipier Oscar Piastri. Esteban Ocon termine finalement 16e, Pierre Gasly, lui, termine à la 19e place à cause d'une pénalité dans les derniers tours. "Nous ne pouvons pas être satisfaits du résultat aujourd'hui même si notre exécution semblait plutôt correcte, a réagi le pilote originaire de Bois-Guillaume à l'issue du Grand Prix, en fin de compte, nous sommes tout simplement trop lents. Nous avions su tirer profit des conditions lors des deux derniers week-ends. Cette fois, c'était une journée plus conventionnelle, où nos points faibles ont vraiment été mis en lumière."

Ocon 10e avant la trêve

Pierre Gasly et son équipe vont rester à Budapest pour des essais avant la pause estivale. "Nous allons continuer à travailler d'arrache-pied, avec une attention particulière sur 2026, mais nous avons toujours pour objectif de retrouver des couleurs d'ici la fin de saison" affirme le Normand.

Alors que débute cette trêve, Esteban Ocon est 10e au classement des pilotes, avec 27 points. Pierre Gasly est 14e, avec 20 points. La Formule 1 reprendra dimanche 31 août, avec le Grand Prix des Pays Bas.