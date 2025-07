Formule 1. Le Normand Pierre Gasly arrache la 10e place sur un Grand Prix de Belgique humide

L'Australien Oscar Piastri (McLaren) s'est imposé, dimanche 27 juillet, sur le Grand Prix de Belgique de Formule 1. Ils augmentent du même coup son avance en tête du championnat sur son coéquipier britannique Lando Norris, qui a terminé deuxième sur le circuit de Spa-Francorchamps. Le Monégasque Charles Leclerc a arraché la troisième place et offert un nouveau podium à Ferrari, en résistant au retour de Max Verstappen (Red Bull) en fin de course.

La course a dû être retardée de 1h20 en raison des fortes pluies sur le circuit belge, provoquant un manque de visibilité.

Gasly repart avec un point

Du côté des Normands, Pierre Gasly a réalisé une course très solide sur son Alpine, jusqu'à arracher la dixième place et le dernier point en jeu, alors qu'il était parti au 13e rang sur le "toboggan des Ardennes", surnom du spectaculaire et vallonné tracé belge. La veille, il n'avait pas pu prendre le départ en raison d'un problème hydraulique. "C'était une course intense et je suis content que nous ayons pris les bonnes décisions pour repartir avec un point, dont nous pouvons être satisfaits. Nous avons fait des choix judicieux et notre travail acharné a porté ses fruits", a déclaré Pierre Gasly.

L'autre Normand, Esteban Ocon (Haas), termine au 15e rang, après avoir trop tardé pour abandonner ses pneus intermédiaires au profit de gommes pour piste sèche.