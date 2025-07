Caen. Il utilise l'IA pour générer de fausses ordonnances, de faux diplômes ou se faire passer pour un médecin

De fausses ordonnances, fausses attestations, faux diplômes universitaires… Un faussaire qualifié "d'ingénieux" par les policiers a été interpellé à la suite d'un contrôle routier tout à fait banal dans la nuit du 4 juillet. Il était en possession d'un faux ordonnancier médical, de quoi mettre ensuite les enquêteurs de Caen sur la piste de ce faussaire.

Le faussaire s'était fait passer pour un médecin au CHU de Caen

Ces derniers ont découvert que l'homme réalisait tout un tas de faux documents grâce à l'IA. Il s'en servait pour "se procurer des médicaments" ou encore "se faire passer pour un médecin, jusqu'à simuler une consultation aux urgences du CHU de Caen".

L'homme a finalement été démasqué, et condamné à un an de prison, dont six mois avec sursis.

