Calvados. 112 infractions routières constatées la semaine dernière par les policiers

Lors de la période estivale, les policiers du Calvados ne relâchent pas leurs efforts et continuent de se montrer présents sur les bords de route. La semaine passée, du 29 juillet au 4 août, ils assurent avoir mené plus de 100 contrôles routiers dans le département. Et forcément, certains n'étaient pas en règle.

Au total, ce sont 738 véhicules qui ont été contrôlés par les forces de l'ordre, pour 112 infractions constatées. Les policiers mettent en exergue surtout 6 excès de vitesse, 7 défauts de permis de conduire, et tout autant de cas de conduite sous l'emprise de l'alcool.

