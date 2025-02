Eure. Sécurité routière : 229 conducteurs contrôlés dans le département cette semaine

Plus de 40 opérations de contrôles routiers ont été effectuées dans l'Eure du lundi 3 au vendredi 7 février. Cela fait suite à la demande du ministère de l'Intérieur après l'accident ayant coûté la vie à une lycéenne jeudi 30 janvier à Châteaudun, un dépistage ayant mis en évidence que le chauffeur du car scolaire qui transportait la victime avait consommé des produits stupéfiants. Les forces de l'ordre ont mené des opérations de contrôle renforcé des transports scolaires partout en France, et notamment dans l'Eure.

229 contrôleurs soumis à des dépistages

Dans l'Eure, selon la préfecture, de nombreux contrôles ont été réalisés dans l'ensemble du département, dans chacune des trois circonscriptions de police : Evreux, Vernon et Louviers-Val-de-Reuil, et dans les territoires eurois par la gendarmerie, grâce à la mobilité de l'escadron départemental de sécurité routière. "Plus de 40 opérations de contrôles ont été réalisées", déclare la préfecture. 229 cars scolaires ont été contrôlés, et 229 conducteurs ont été soumis au dépistage d'alcool. Aucun n'a été testé positif. Les conducteurs ont aussi soumis au dépistage de consommation de produits stupéfiants. Deux d'entre eux ont été testés positifs.

Huit infractions relevées par la Dreal

La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) s'est aussi jointe à des contrôles de la police et de la gendarmerie. Elle a constaté huit infractions relatives à la sécurité ou à la possession de documents non conformes, ceux-ci offrant pourtant des garanties pour les usagers comme pour les professionnels.

Le préfet de l'Eure et les services de l'Etat ont indiqué rester particulièrement vigilants "au respect des règles qui garantissent la sécurité de tous sur les routes, en particulier celle des plus jeunes sur le chemin de l'école".