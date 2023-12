Seine-Maritime. Découvrez les mesures prises par le département pour les festivités

La sécurité renforcée en Seine-Maritime pour les Fêtes. Dans le contexte du plan Vigipirate porté au niveau Urgence attentat, les autorités de la Seine-Maritime intensifient les mesures de sécurité pour les fêtes de fin d'année.

Les forces de sécurité et de secours se coordonnent

La préfecture seinomarine annonce dans un communiqué que "le dispositif de sécurité s'articule autour d'une coordination de l'action des forces de sécurité et de secours". Police, gendarmerie, forces militaires sentinelles et sapeurs-pompiers sont mobilisés et leur coopération sera "renforcée". Ensemble, ils prendront "les mesures nécessaires à la prévention des risques de dégradations lors des nuits festives" : enlèvement de véhicules épaves, enlèvement des containers à poubelles, contrôles des accès aux édifices et bâtiments publics, activation des systèmes de vidéoprotection, sécurisation des sites, enlèvement du matériel sur les chantiers, mise en place d'astreintes techniques et opérationnelles.

Interdiction la vente d'artifices artifices et de carburant sous forme conditionnée

Dans le cadre de la prévention des troubles à la sécurité publique, des arrêtés ont été émis. Ils visent notamment à "interdire la vente et l'utilisation d'artifices de divertissement jusqu'à mardi 2 janvier 2024" à 8 heures et à "assujettir la vente de bouteilles ou bidons contenant des produits chimiques, inflammables ou explosifs, sous la forme liquide, solide ou gazeuse". C'est aussi le cas pour "la vente de carburant sous forme conditionnée à la présentation d'une pièce d'identité". Leur vente sera interdite à toute personne mineure jusqu'au mardi 2 janvier également.

Interdire temporairement la consommation d'alcool sur la voie publique

La préfecture seinomarine souhaite aussi "interdire temporairement la consommation d'alcool sur la voie publique" dimanche 31 décembre 2023 à partir de 15 heures jusqu'au lundi 1er janvier 2024 à 10 heures et "la vente à emporter de toutes boissons alcooliques et alcoolisées".

Plus de forces de l'ordre sur le terrain pour assurer la sécurité routière

Concernant la sécurité routière, "un déploiement massif de policiers et de gendarmes sera effectué, en particulier les soirs des 24 et 31 décembre". Le préfet se rendra sur le terrain lors du réveillon du 31 décembre pour assurer la reconnaissance de l'État envers les acteurs engagés dans les missions de sécurisation et délivrer un message de responsabilisation aux automobilistes, les invitant à ne pas prendre le volant en cas de consommation d'alcool.