Alerte météo. Vigilance jaune pour orages violents en Normandie, un secteur sera particulièrement touché

Dès mercredi 13 août matin, les nuages feront leur retour sur l'ensemble de la Normandie. Selon les prévisions de Météo Seine-Maritime, des averses localisées pourraient éclater, parfois accompagnées d'un coup de tonnerre isolé, notamment entre l'après-midi et la soirée. Leur caractère imprévisible pourrait réserver de fortes averses dans une ville, alors que la commune voisine resterait totalement au sec.

L'Eure en première ligne dès le matin

Météo France prévoit que l'Eure sera le département le plus touché par les orages, dès la matinée de mercredi. Les orages y persisteront tout l'après-midi et jusque dans la soirée, avec des températures pouvant atteindre 30°C. Le ressenti sera lourd et humide, rendant l'air difficilement supportable, surtout pour les activités physiques intenses.

Les autres départements plus épargnés

Si la vigilance concerne aussi la Manche, l'Orne, le Calvados et la Seine-Maritime, les précipitations devraient y être plus faibles et plus dispersées. Le sud de la Manche, le sud du Calvados, l'est de la Seine-Maritime et une partie de l'Orne pourraient connaître des orages localisés, mais les côtes devraient rester largement épargnées.

Des températures contrastées selon les zones

Ce mercredi matin, le thermomètre affichera environ 25°C dans la plupart des départements, contre seulement 19°C à Cherbourg. L'après-midi, la chaleur sera plus marquée, oscillant entre 25 et 30°C, avant un léger rafraîchissement en soirée. La combinaison chaleur-humidité devrait accentuer le ressenti orageux.

Un risque de grêle faible mais présent

D'après les prévisions de Keraunos, le risque de grêle reste très faible sur la région, mais il ne peut pas être totalement exclu. Les cellules orageuses pourraient rester très localisées, avec une intensité variable d'un secteur à l'autre.