Près de Rouen. Un octogénaire mortellement percuté sur un passage piéton par un conducteur qui s'était endormi au volant

Un homme de 82 ans a été mortellement percuté par une voiture, dimanche 11 janvier vers 15h, route de Paris au Mesnil-Esnard.
La victime était en train de traverser un passage piéton devant son lieu d'habitation. Elle est morte sur le coup.
Le conducteur s'est endormi
Le conducteur a reconnu qu'il s'était endormi au volant. Les tests d'alcool et de stupéfiants se sont révélés négatifs. L'intervention a mobilisé dix sapeurs-pompiers et quatre engins.
