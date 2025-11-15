Orne. Accident entre un piéton et un train de voyageurs sur la ligne TER Granville-Paris : la victime meurt

Un grave accident s'est produit vendredi 14 novembre vers 17h30. Les secours ont été engagés pour un accident impliquant un piéton percuté par un train de voyageurs transportant 350 personnes sur la ligne TER Granville-Paris, au niveau du chemin des Carrières, sur la commune de Boischampré dans l'Orne.

Les autorités sur place

La victime a perdu la vie. La gendarmerie et les autorités municipales se sont rendues sur place.