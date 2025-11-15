En ce moment Avec toi AMIR
Orne. Accident entre un piéton et un train de voyageurs sur la ligne TER Granville-Paris : la victime meurt

Sécurité. Un dramatique accident a eu lieu vendredi 14 novembre entre un piéton et un train transportant 350 personnes. La victime a perdu la vie.

Publié le 15/11/2025 à 08h43 - Par Justine Carrère
Orne. Accident entre un piéton et un train de voyageurs sur la ligne TER Granville-Paris : la victime meurt
Un accident mortel a eu lieu vendredi 14 novembre entre un piéton et un train de voyageurs transportant 350 personnes sur la ligne TER Granville-Paris à hauteur de la commune de Boischampré dans l'Orne. - Illustration (Martin Patry)

Un grave accident s'est produit vendredi 14 novembre vers 17h30. Les secours ont été engagés pour un accident impliquant un piéton percuté par un train de voyageurs transportant 350 personnes sur la ligne TER Granville-Paris, au niveau du chemin des Carrières, sur la commune de Boischampré dans l'Orne.

Les autorités sur place

La victime a perdu la vie. La gendarmerie et les autorités municipales se sont rendues sur place.

