En ce moment 7 seconds Neneh CHERRY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Manche. Colère agricole : le mouvement de contestation va reprendre dès le 5 janvier

Agriculture. Le syndicat agricole Coordination rurale appelle à de nouvelles actions dans la Manche, lundi 5 janvier. Il invite les autres organisations du secteur à les rejoindre.

Publié le 30/12/2025 à 09h31 - Par Julien Rojo
Manche. Colère agricole : le mouvement de contestation va reprendre dès le 5 janvier
Le syndicat agricole Coordination rurale appelle à de nouvelles actions dans la Manche, lundi 5 janvier. - Wassilla Wally Issop

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La colère agricole est toujours présente, malgré les fêtes de fin d'année. Lundi 29 décembre, la Coordination rurale a adressé une lettre ouverte aux autres syndicats du secteur : FDSEA 50, Jeunes agriculteurs et la Confédération paysanne.

"Nos exploitations s'essoufflent, nos revenus s'effondrent, notre souveraineté alimentaire recule, pendant que les décisions politiques continuent de s'empiler sans jamais répondre à l'urgence du terrain", commence le document. Les membres du syndicat appellent à une reprise du mouvement de contestation lundi 5 janvier et d'en faire "un moment fort". Ils prévoient deux actions, une sur le port de Cherbourg et une autre sur l'autoroute A84, au niveau de Ducey, près d'Avranches. Ces blocages doivent permettre de faire "front commun", estime la Coordination rurale. "Nous ne sommes pas d'accord sur tout, et c'est normal", reconnaît l'organisation.

Plusieurs points de contestation

"Ces actions n'ont qu'un seul objectif : faire entendre la colère légitime du monde agricole et imposer un changement de cap immédiat", poursuivent les responsables syndicaux. Ils s'opposent notamment à l'accord avec le Mercosur, la baisse des aides de la Politique agricole commune (PAC) et de la concurrence internationale. De leur côté, les Jeunes agriculteurs de Seine-Maritime prévoient une autre mobilisation, le 5 janvier à midi sur le pont de Normandie, près d'Honfleur. Cela fait suite à l'arrestation de cinq de leurs membres interpellés en train de bâcher un radar.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem Lille (59000) 0€ Découvrir
Lot de 3 étais maçonnerie
Lot de 3 étais maçonnerie Petit-Caux (76370) 30€ Découvrir
Lot de 5 serres joint maçonnerie
Lot de 5 serres joint maçonnerie Petit-Caux (76370) 20€ Découvrir
Echelle 7 mètre alu
Echelle 7 mètre alu Petit-Caux (76370) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Manche. Colère agricole : le mouvement de contestation va reprendre dès le 5 janvier
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple