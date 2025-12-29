En ce moment These Walls (feat. Pierre de Maere) DUA LIPA
Boucles de la Seine. Un parapentiste piégé dans un arbre au Marais Vernier

Sécurité. Un parapentiste a dû être secouru par les pompiers de l'Eure, lundi 29 décembre, alors qu'il s'était par mégarde accroché à un arbre, culminant à 20 m de haut, au Marais-Vernier, au cœur des boucles de la Seine.

Publié le 29/12/2025 à 18h59 - Par Célia Caradec
C'est au coeur du Marais-Vernier, dans les boucles de la Seine, que le parapentiste s'est retrouvé piégé dans un arbre. - Célia Caradec

Il a pu goûter aux températures très fraîches du moment, perché à 20 mètres de hauteur… Un parapentiste s'est retrouvé en mauvaise posture, lundi 29 décembre, au Marais-Vernier, village situé au cœur du parc naturel régional des boucles de la Seine, dans l'Eure.

Bloqué dans un arbre

Les pompiers ont été alertés vers 12h40. L'homme, âgé de 60 ans, se trouvait alors bloqué dans un arbre, au lieu-dit Le Bout d'Amont, indique le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de l'Eure.

Une équipe spécialisée en Secours en milieux périlleux a été mobilisée pour déloger le parapentiste et lui permettre de retrouver le plancher des vaches. L'homme a été examiné, mais n'était pas blessé, précise le Sdis.

Une quinzaine de sapeurs-pompiers a été mobilisée. L'intervention s'est prolongée jusqu'à 15h45.

