Basketball. Caen s'incline face à Poitiers

La situation se complique pour le Caen Basket Club. L'équipe normande affrontait Poitiers, samedi 27 décembre à 20h dans la Vienne en Elite , le championnat de France de basketball de deuxième division. A la mi-temps, les Caennais étaient dominés 38 à 32 par leurs opposants. Le score s'est creusé davantage lors de la suite du match pour aboutir au score de 90 à 65. C'est donc une nouvelle défaite pour les Normands et la sixième lors de leur sept derniers matchs. Le club s'est fendu d'un bref commentaire sur sa page Facebook : "Dure fin d'année 2025."

Les supporters de l'équipe ne mâchent pas leurs mots. "Il faut vite recréer une nouvelle dynamique", écrit l'un. "Juste un mot 'Catastrophique'", répond un autre. Certains regards se tournent vers l'entraineur Stéphane Eberlin pour des réponses. La prochaine rencontre du Caen Basket Club aura lieu le vendredi 9 janvier à 20h contre Challans.