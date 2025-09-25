En ce moment Instant crush DAFT PUNK
Basket. "On ne voulait pas que ça se termine" : après la liquidation judiciaire de l'USBD Alençon, un nouveau projet avec l'ADB 61

Sport. Malgré le placement en liquidation judiciaire de l'USBD Alençon, le basket ne va pas s'éteindre dans l'Orne. Présidé par Olivier Monnier, l'Alençon Damigny Basket 61 a officiellement vu le jour, mardi 23 septembre.

Publié le 25/09/2025 à 18h06, mis à jour le 25/09/2025 à 18h12 - Par Martin Patry
Olivier Monnier est le nouveau président de l'ADB 61, qui succèdera à l'USBD Alençon. - Martin Patry

Le basket n'est pas mort, à Alençon. Trois semaines après le placement de l'USBDA en liquidation judiciaire, l'Alençon Damigny Basket 61 (ADB 61) s'apprête à prendre le relais. "Les droits sportifs seront rétrocédés au lendemain de la liquidation judiciaire", assure le président du nouveau club, Olivier Monnier.

"L'ADN d'Alençon"

Après une première saison en Ligue 2 féminine plus que réussie pour son équipe première, l'USBD Alençon affichait un déficit budgétaire de 260 000 euros au moment de passer devant la commission de contrôle de gestion de la Fédération française de basketball, fin juin. Des problèmes financiers qui ont engendré le placement du club en liquidation judiciaire, début septembre.

Avec d'autres passionnés de la balle orange, Olivier Monnier a décidé de faire perdurer la pratique du basketball sur le territoire. "On ne voulait pas que ça s'arrête, lance le nouveau président de l'ADB 61. Le basket fait partie de l'ADN d'Alençon, il a fallu aller très vite pour construire une autre entité", poursuit-il avant d'ajouter qu'il a fallu "travailler d'arrache pied pour anticiper la fin de l'USBDA, par la continuité du lancement des équipes et la création d'un nouveau conseil d'administration".

L'équipe féminine en Régionale 2

Il y aura bel et bien une équipe féminine en séniors, à l'ADB 61. "Les joueuses entament leur saison dimanche 28 septembre", se réjouit Olivier Monnier. L'équipe évoluera en Régionale 2 sous la bannière de l'USBDA en attendant la liquidation judiciaire du club. "Il nous fallait être raisonnables dans la relance, explique Olivier Monnier. Il n'a pas été facile de trouver des joueuses mais nous avons tout mis en oeuvre pour relancer cette équipe féminine, qui est et qui restera un porte-drapeau ici", sourit-il.

Les joueuses de l'équipe professionnelle, qui évoluaient en Ligue 2 féminine, y compris la capitaine emblématique du club, Cassandra Vêtu, vont quant à elles se diriger vers d'autres projets sportifs. De leur côté, les joueuses de l'équipe U18 Elite B, qui avaient été recrutées en 2024 par l'USBDA, ont entamé leur saison. "On s'est engagés auprès des parents à jouer le championnat de France au moins cette année", confie le président de l'ADB 61.

La liquidation judiciaire retardée

Olivier Monnier assure également que tous les licenciés de l'USBDA conserveront leur licence au sein de l'ADB 61. "Nous avons l'accord de la Fédération pour acheter les droits sportifs. Dès le lendemain de la liquidation judiciaire, toutes les licences et tous les classements seront étiquetés ADB 61", explique le président du club.

Seulement voilà, l'USBDA n'est pas encore liquidée. Au total, dix salariés du club, dont l'ancien entraîneur de l'équipe féminine professionnelle, Fayssal Rhennam, sont toujours engagés contractuellement. "On a un retard de salaire de trois mois et on arrive, pour certains, dans une situation de précarité", soupire le coach. "Le 23 septembre, on a reçu un mail nous indiquant que le club avait été placé en liquidation judiciaire mais on nous avait dit la même chose il y a trois semaines. On espère de la véracité car on aimerait passer à autre chose", poursuit-il. De son côté, Olivier Monnier affirme que ce retard ralentit la construction du nouveau club mais "ne nous empêche pas de travailler."

Le président de l'USBD Alençon, Christophe Gandini, n'a pas pris la parole depuis plusieurs mois.

