Basketball. Relégation de l'USBD Alençon : les difficultés financières du club détaillées par son président

La relégation administrative de Ligue 2 féminine de l'USBDA devait rester confidentiel jusqu'à ce lundi 23 juin. Rendue publique jeudi dernier à cause d'un "bug" du côté de la Fédération française de basket, la situation n'a pas pu être gérée "avec sérénité" par le club. "Cela devait rester en interne le temps de réunir le bureau, jeudi soir et le conseil d'administration, vendredi soir. Et le temps d'avertir nos partenaires. Pour certaines négociations, ça nous a mis en porte-à-faux", explique Christophe Gandini, président de l'USBDA.

Un déficit de 260 000€

Il a détaillé lundi les difficultés financières du club, pointées par la commission de contrôle de gestion de la Fédération. Le déficit s'élève à 260 000€. "On avait prévu un budget de recettes d'un million d'euros, on est à 944 000€, et un budget de dépenses d'un million, et on est à 1,260 million. Le problème, c'est que l'on n'a pas de fonds de roulement", précise-t-il.

Des documents ont été apportés, notamment "une photographie entre le 15 février et le 30 avril", période à laquelle l'équipe jouait au parc des expositions. "Depuis qu'on est à Anova, le club a une rentabilité", expliquait-il déjà à notre micro, jeudi 19 juin. Un match à Anova représente 12 000€ de bénéfices pour le club. "Donc on construit un budget 2025-2026 en projetant ça sur douze mois pour démontrer que le projet est viable, poursuit-il. Mais on est rétrogradés car on n'amène pas assez à l'instant T de garanties par rapport au déficit."

Comment expliquer ce déficit ?

Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer ce déficit, dont la hausse de la masse salariale et les matchs de play-offs non budgétisés. La principale concerne les frais de déplacements "sous-évalués". "On avait fait un budget à l'économie. Mais on a ajusté en cours de saison car il ne s'agit pas d'avoir un accident dans la nuit en rentrant d'un match à l'extérieur. Donc on reste un peu plus longtemps sur place, ça fait une nuit et un repas supplémentaire. Cela a permis plus de repos pour les joueuses et des victoires à l'extérieur", souligne Christophe Gandini. "Des partenaires n'ont pas honoré en totalité leur sponsoring", ajoute-t-il. 70 000€ n'ont pas été perçus par le club, "parce qu'il y a un contexte économique pour tout le monde".

Des signes d'optimisme

Le maintien en Ligue 2 féminine dépend avant tout des collectivités, qui réfléchissent à une aide financière, et à des mécènes, sans qui la relégation est inévitable. Mais le président du club l'assure : "Alençon peut avoir une équipe professionnelle avec Anova." Au-delà des bénéfices d'une soirée, le parc des expositions a amené de nouveaux partenaires tout au long de la saison, et en rameute encore. "Depuis jeudi, trois nouvelles entreprises alençonnaises nous ont contactés pour sponsoriser le club", glisse Christophe Gandini. Et si le maintien en Ligue 2 se confirme, "on doit réduire de 40% nos frais pour les déplacements avec un partenaire qui nous met à disposition un bus de 30 places".

La cagnotte lancée pendant le week-end par le club est toujours en ligne sur HelloAsso et a déjà récolté 2 500€. Le club doit être fixé sur son avenir d'ici le 3 ou le 4 juillet.