Harfleur. Les Arts en piste, art équestre et cirque pour finir l'été

Dans le cadre de son programme estival, déployé dans le parc de la mairie, la Ville d'Harfleur propose sa manifestation "Les Arts en piste" mercredi 20 août. L'événement mettra à l'honneur l'art équestre et le cirque pour clôturer l'été en beauté. Spectacles, initiations, démonstrations et concert devraient ravir le public dans une ambiance conviviale.

Programme

Lors des trois spectacles équestres d'Elisa Laville, le public va admirer la grâce et l'agilité des chevaux alliant art et performance : voltige, garrocha en feu, dextre, liberté et échanges avec le public (14h30, 16h, 20h30).

Le public pourra aussi participer à des ateliers de cirque : jonglage, rouleau américain ou boule. Ils seront suivis du spectacle du Gino Circus (ateliers à partir de 14h puis spectacle à 18h30).

Les Ecuries de la Pierre Grise seront présentes pour les enfants avec pansage des poneys et des balades autour du parc (à partir de 14h).

La soirée se terminera en musique grâce au duo Juanito y amigo. Il offrira un concert gipsy (à partir de 19h).

Le public pourra se restaurer grâce à la présence de food-trucks à partir de 12h.

Pratique. Les Arts en piste - parc de la mairie d'Harfleur - à partir de 12h - accès libre.