Loisirs. Une virée en canoë-kayak avec les Castors Rislois de Pont-Audemer

Loisir. A Pont-Audemer, le club des Castors Rislois propose des parcours en canoë‑kayaks adaptés à tous les niveaux. Une façon originale de découvrir la petite Venise normande et ses canaux.

Publié le 08/08/2025 à 14h00 - Par Maëlys Blondel
Pagayer sur la Risle est un bon moyen de découvrir Pont-Audemer, surnommée la petite Venise normande en raison de ses charmants canaux. - Ville de Pont-Audemer

Les Castors Rislois, un club de canoë-kayak situé à Pont-Audemer, offrent une variété de parcours sur la Risle, adaptés à tous les niveaux. Pour les débutants, le parcours "Découverte" de 6km, d'une durée d'1h30, est parfait. Les amateurs de défis peuvent opter pour le parcours "Aventure", de 9km, qui dure environ 2h30, et demande plus de technique. Pour les pagayeurs les plus expérimentés, le parcours "Raid" de 12km, d'une durée de 5h30 (temps de pique-nique compris), est idéal. Il y a également un parcours urbain de 1h15 qui permet de découvrir Pont-Audemer, surnommée la petite Venise normande, avec une section à contre-courant qui nécessite une bonne maîtrise du kayak. Ces itinéraires sont ouverts aux participants dès l'âge de 7 ans. Le club met à disposition tout l'équipement requis, comprenant un canoë ou un kayak, une pagaie, un bidon étanche et un gilet de sauvetage. Le club est affilié à la Fédération française de canoë-kayak.

Pratique. Réservation en ligne sur lescastorsrislois.fr

