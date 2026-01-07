Salon de l'agriculture. Pas de concours de bovins cette année à Paris : "Ça va faire un grand vide"

C'est désormais officiel : il n'y aura pas de vaches sur le grand ring du Salon international de l'agriculture de Paris, en 2026, en raison de l'épidémie de dermatose bovine. C'est ce qu'ont annoncé, mercredi 7 janvier, les organisateurs, qui espèrent toutefois une présence "limitée et symbolique" de bovins sur le salon, indique l'Agence France Presse.

Pour limiter les risques

La décision de ne pas participer aux concours a été prise par les Organismes de sélection (OS) des différentes races bovines, dont la Prim'holstein et la Normande, très représentées en Normandie et en Mayenne. Même si la maladie se concentre dans le sud de la France, "la commission concours de l'OS Normande a décliné par solidarité et parce qu'il faut absolument limiter les risques de transmission du virus", note Stéphane Tougard, président de l'association Normande Star, qui regroupe les éleveurs de cette race en Seine-Maritime et dans l'Eure.

Sur le salon, "les vaches sont installées à un mètre l'une de l'autre, et on croise toutes les races au lavage, à la traite…", rappelle l'éleveur, installé entre Le Havre et Yvetot. Sur les dix jours de salon, des rotations s'effectuent, "les animaux viennent quatre jours puis repartent dans leur ferme et sont remplacés par d'autres". Avec un risque de cluster, même si 80 % du cheptel des dix départements du Sud-Ouest concernés est désormais vacciné, selon le ministère de l'Agriculture.

Plus de 70 vaches de Normandie l'an dernier

Même si les autres animaux - à l'exception des volailles en raison de la grippe aviaire - seront présents sur le salon, "dans le Hall 1, ça va faire un grand vide", reconnaît Stéphane Tougard. Quarante places sont habituellement dévolues à la race normande sur le salon de Paris, et 250 vaches inscrites, issues d'élevages de Normandie mais aussi principalement de Mayenne et d'Ille-et-Vilaine.

L'OS Normande sera malgré tout représentée, mais sous une autre forme, en discussion actuellement. "Paris, c'est presque incontournable, pour valoriser nos animaux après des grands chefs. Il y a tous les départements, des délégations étrangères…", poursuit le président de Normande Star.

En 2025, plus de soixante-dix vaches de Normandie avaient été présentées au Salon international de l'agriculture, toutes races confondues. Les lycées agricoles normands y présentent eux aussi une vache, chaque année.