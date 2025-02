Patrimoine. Le plus beau stand du Salon de l'agriculture 2025 ? La Normandie, évidemment !

On le sait bien, chez nous, l'union fait la force ! Et cette belle distinction en est la preuve. "Cela vient récompenser la dynamique commune et l'unité entre la Région Normandie, les cinq départements : Calvados, Eure, Manche, Orne et Seine-Maritime, les filières agricoles côté terre et côté mer, et les Chambres d'agriculture de Normandie", a souligné Jean-Yves Heurtin, vice-président des Chambres d'agriculture de Normandie. Un vrai travail collectif !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chambres d'agriculture de Normandie (@chambagrinormandie)

Un stand qui respire la Normandie

Ce qui fait la différence, c'est notre authenticité. Ici, pas de chichis, mais du vrai, du bon, du normand ! Fromages AOP, cidres et calvados, viandes savoureuses et trésors de la mer… Tout était mis en place pour régaler les papilles. Mais au-delà des dégustations, le stand était aussi un lieu d'échanges avec des producteurs passionnés et d'animations immersives pour faire découvrir savoir-faire et traditions.

• A lire aussi. Salon international de l'agriculture 2025. Le porc de Bayeux fièrement représenté

Un passage obligé pour les amoureux du terroir

Jusqu'au dimanche 2 mars 2025, si vous passez par le Salon de l'agriculture, il est hors de question de ne pas s'arrêter sous le pavillon Normandie ! Entre dégustations, démonstrations et discussions enrichissantes, on vous promet une immersion totale dans l'âme de notre région.

• A lire aussi. Salon de l'agriculture. Une pluie de médailles pour la coopérative Isigny Sainte-Mère

• A lire aussi. Salon de l'agriculture. Le meilleur yaourt aromatisé au citron de France est ornais !