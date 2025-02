Salon international de l'agriculture 2025. Le porc de Bayeux fièrement représenté

"Je possède deux verrats (deux mâles), et sept truies reproductrices, pour un cheptel d'environ 70 animaux élevés en plein air." Jerry George est éleveur de porcs de Bayeux au Faulq (près de Pont-L'Evêque), dans sa ferme de la Bruyère. Il est parti vendredi 21 février, direction le Salon de l'agriculture à Paris. Un dernier lavage des bêtes qu'il emmène avant de partir, puis c'est le départ. "On présente notre race, nos produits, puis on participe au concours annuel", explique Jerry George. Le concours a lieu mardi 25 février, où huit éleveurs confronteront leurs bêtes.

Un jury exigeant

La spécificité de cette race : "C'est un porc à croissance lente : au moins 18 mois… Un porc lambda, industriel, c'est entre cinq et six mois pour le même poids." La différence se fait au niveau du goût : une viande qui est beaucoup plus persillée et plus ferme. Les animaux sont jugés au concours sur "des standards bien précis" par le jury, sur la personnalité de la bête. Un port de tête spécifique, les oreilles tombantes en avant, un épi ou deux sur le dos (des croisements de poils), des tâches bien réparties, la tenue, la démarche… Puis "toute la structure de l'animal, c'est-à-dire le jambon, les poitrines, etc. Il faut que ce soit dans un certain gabarit".

Seule une petite trentaine d'éleveurs de porcs de Bayeux existent sur le territoire français… Pour retrouver les produits de Jerry George, c'est à la ferme de la Bruyère au Faulq.