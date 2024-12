Normandie. Deux nouveaux foyers d'influenza aviaire identifiés dans l'Eure et le Calvados

La France venait tout juste de retrouver son statut "indemne" depuis le 15 décembre, ce qui veut dire qu'aucun foyer d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), ou grippe aviaire n'avait été détecté pendant au moins 28 jours.

Deux nouveaux foyers ont été détectés consécutivement en Normandie, vendredi 27 décembre dans l'Eure à la Poterie-Mathieu et samedi 28 décembre dans le Calvados dans une exploitation près d'Honfleur. "La France demeure au niveau de risque IAHP élevé au regard notamment des possibilités d'infection liées aux migrations", rappelle le ministère de l'Agriculture.

Les volailles abattues

Dans l'exploitation concernée dans l'Eure, "une opération de dépeuplement [euthanasie, NDLR] des volailles a été menée le 28 décembre ainsi qu'une première opération de nettoyage et de désinfection", indique la préfecture du département. Des zones réglementées de protection à 3km du foyer et de surveillance, entre 3 et 10km autour du foyer ont été mises en place. Dans ces zones, les mouvements de volailles et d'autres oiseaux captifs sont interdits, rappellent les autorités.

Dans le Calvados, l'abattage des volailles concernées par le foyer de contamination doit intervenir dans la journée du mardi 31 décembre. Les mêmes mesures de protection et de surveillance ont été prises.

Le ministère de l'Agriculture rappelle que "la consommation de viande, de foie gras et d'œufs, et plus généralement de tout produit alimentaire à base de viande de volaille, ne présente aucun risque pour la santé humaine". Le statut d'indemne ou non a principalement des répercussions sur les perspectives d'exportation.