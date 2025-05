Grève à la SNCF. Quel trafic en Normandie les 7 et 8 mai ?

La grève se poursuit pour les contrôleurs et des cheminots de la SNCF. Mercredi 7 mai, la circulation sur les lignes Caen - Elbeuf - Rouen, Caen - Granville - Rennes, Paris - Trouville - Deauville, Rouen - Amiens - Lille et Paris - Lisieux - Caen sera perturbé. Elle sera très perturbée sur les lignes Paris - Granville et Caen - Le Mans - Tours.

Un trafic normal

Pour le jeudi 8 mai, "le trafic sera normal sur l'ensemble des lignes normandes", assure la SNCF. "On ne sera pas loin de 90% de trains qui vont rouler" pendant le week-end prolongé estime le P.-D.G. de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, malgré les appels à la grève de différents syndicats. Il promet que les personnes qui auront un train annulé auront une compensation financière.