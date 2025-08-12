En ce moment AMOUR TOUJOURS CLARA LUCIANI
Manche. Le préfet interdit les rave-party et de transporter des enceintes

Société. Le préfet de la Manche a pris un arrêté interdisant les rave-party dans le département, du mercredi 13 août au lundi 18.

Publié le 12/08/2025 à 16h55 - Par Thibault Lecoq
Les rave-party sont interdites dans la Manche, du mercredi 13 au lundi 18 août. - Illustration

Avec un long week-end, pont du 15 août oblige, le préfet de la Manche craint l'arrivée de rave-party et autre teknival dans le département. Il a donc pris un arrêté qui interdit ces fêtes, et tous "rassemblements festifs à caractère musical", du mercredi 13 août à partir de 18h au lundi 18 août à 8h. Une décision prise "afin de prévenir tout trouble à l'ordre public et de limiter les risques sanitaires".

Le transport de sound system interdit

Il est aussi interdit de transporter des systèmes de diffusion de musique, dit sound system sur les routes départementales et nationales.

