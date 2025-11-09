Cotentin. Un jeune homme de 15 ans grièvement blessé dans un accident de la route

Un jeune homme de 15 ans a été grièvement blessé dans un accident samedi 8 novembre vers 18h30. A l'origine, un choc entre une moto 50cm3 et une voiture. Les faits se sont déroulés à Trévauville dans le Cotentin près de Flamanville, au lieu-dit Le Pont Chauvin.

Héliporté à Caen

Le conducteur du deux-roues a été héliporté vers le CHU de Caen. Le conducteur de la voiture, un homme de 36 ans, est légèrement blessé et a été envoyé vers l'hôpital de Cherbourg. Onze pompiers ont été mobilisés.