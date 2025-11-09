Un dramatique accident de la route a eu lieu à Potigny près de Falaise dans le Calvados, samedi 8 novembre. Un jeune homme de 16 ans a perdu la vie à moto. Les secours ont mis en place une cellule d'urgence médico-psychologique pour prendre en charge les proches de la victime. Dix sapeurs-pompiers ont été mobilisés.
Calvados. Un jeune homme de 16 ans meurt à moto
Sécurité. Un jeune homme de 16 ans est mort dans un accident de moto, samedi 8 novembre à Potigny près de Falaise dans le Calvados.
Publié le 09/11/2025 à 08h27 - Par Thibault Lecoq
