


Météo. Le plan grand froid activé en Mayenne, jusqu'à -10°C attendus

Sécurité. Le département de la Mayenne est placé en vigilance jaune pour grand froid, neige et verglas jusqu'au vendredi 26 décembre. Les températures devraient descendre jusqu'à -10 degrés.

Publié le 24/12/2025 à 15h17 - Par Simon Lebaron
La préfecture de la Mayenne a activé le plan grand froid. Des températures jusqu'à -10°C sont attendues. - Pixabay

La température minimale ressentie pourrait atteindre -10 degrés en Mayenne dans les nuits du 24 au 26 décembre. Face à cette prévision, la préfecture a activé son plan grand froid pour assurer la mise à l'abri des personnes à la rue.

Les hébergements d'urgence élargis

Des mesures sont mises en place, notamment l'ouverture supplémentaire de 20 places non pérennes d'accueil et la possibilité de mobiliser des places dites "hôtel" complémentaires en cas de saturation du dispositif d'hébergement. Les horaires d'ouverture des accueils de jour La Porte Ouverte et La maison d'accueil pour femmes sont aussi étendus.

Ces dispositions seront activées à partir de 21h ce mercredi 24 décembre. "Une attention particulière doit être portée aux personnes en situation de détresse dans l'espace public, en les signalant au 115", rappelle la préfecture. Ce numéro d'appel d'urgence est gratuit et disponible 24h/24 et 7j/7.

De la neige à Noël ?

Le département de la Mayenne est également placé en alerte jaune neige et verglas, jusqu'à 11h jeudi 25 décembre. Météo France prévoit de faibles chutes de neige dans la nuit du 24 au 25 décembre. La préfecture appelle à la vigilance lors des déplacements en voiture sur l'ensemble du département. Les gestionnaires de voirie se tiennent prêts à intervenir en cas de besoin.













