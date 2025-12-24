En ce moment ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU MARIAH CAREY
Près de Rouen. Une fusillade et une course-poursuite en voiture font deux blessés dont un touché au cou

Sécurité. Deux personnes ont été blessées dont une grièvement après des échanges de tirs en voiture, suivis d'une course-poursuite à Canteleu près de Rouen, lundi 22 décembre. Le parquet de Rouen a ouvert une enquête.

Publié le 24/12/2025 à 10h02 - Par Alexandre Leno
L'enquête se poursuit et a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée. - Illustration

D'après le parquet de Rouen, la police a été appelée dans la soirée du lundi 22 décembre, à Canteleu, près de Rouen, pour des échanges de tirs. Selon les premiers éléments de l'enquête, "il ressort qu'un véhicule, comprenant trois personnes, a fait l'objet de tirs alors qu'il était stationné, tirs provenant d'un autre véhicule", explique le parquet de Rouen. Une course-poursuite a eu lieu ensuite entre les deux véhicules, "durant laquelle des tirs ont vraisemblablement eu lieu".

Une des victimes est blessée au niveau du cou

Le véhicule des auteurs des tirs a finalement percuté le véhicule des victimes avant que ses occupants ne prennent la fuite. Les pompiers ont été dépêchés sur place et ont pris en charge deux victimes, l'une blessée à la main, l'autre, plus grièvement au niveau du cou. L'investigation se poursuit et a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée sous la direction du parquet de Rouen.

