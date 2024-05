Canteleu. Refus d'obtempérer : il tente de fuir la police et perd une de ses chaussures

Une course-poursuite à Canteleu, près de Rouen, a eu lieu mercredi 29 mai peu avant minuit. Un jeune homme âgé de 19 ans a été interpellé et placé en garde à vue pour refus d'obtempérer et défaut de permis de conduire. Et après un dépistage, il s'avère qu'il était aussi positif au cannabis.

Refus d'obtempérer et garde à vue

Vers 23h30, la brigade canine était en patrouille à Canteleu, route de Sahurs. Selon la police, elle a aperçu une Twingo qui roulait à vive allure avec "une vitre brisée à l'arrière". Elle est passée au niveau de la rue du président Senard à Canteleu. Les policiers ont mis le gyrophare pour faire signe au conducteur de s'arrêter pour le contrôler, mais il a refusé et a accéléré en se rendant vers l'Allée Pierre Corneille puis est Allée Thierry Lizer, mais s'est retrouvé bloqué, car c'est une impasse.

Le conducteur, un homme âgé de 19 ans, "abandonne la voiture et s'enfuit en courant", indique la police. Dans sa fuite, il a laissé sur son trajet "un trousseau de clés, des Airpods". Mais ce n'est pas tout : les policiers l'ont repéré au niveau de l'immeuble Comté de Foix avec une seule chaussure au pied, car il avait perdu la deuxième dans sa course. Les policiers l'ont interpellé et placé en garde à vue pour refus d'obtempérer, et défaut de permis de conduire, notamment. Après un test, il était aussi positif au cannabis. La voiture a été immobilisée et placée fourrière.