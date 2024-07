Canteleu. Disparition inquiétante : une adolescente de 13 ans est recherchée

L'annonce est tombée lundi 8 juillet. Sur X, la police nationale de Seine-Maritime a publié un post important : "La jeune Julie Marquette a de nouveau fugué dimanche." En effet, trois jours auparavant, vendredi 5 juillet, un premier appel à témoins avait été lancé pour aider à retrouver cette adolescente de 13 ans, disparue une première fois lundi 1er juillet à Canteleu près de Rouen.

Un appel à témoins qui reste d'actualité

Ce lundi 8 juillet, l'appel à témoins "reste d'actualité", a indiqué la police nationale 76. Julie Marquette, âgée de 13 ans, a des cheveux longs et châtains et des yeux marron. Elle mesure 1m60 et sa corpulence est "mince". Selon l'appel à témoins publié par la police, elle porte également des lunettes.

Si vous avez des informations, contactez l'hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00 au poste 811 255.