Evénement. Coutances inaugure Bulles d'été : une oasis de détente et de culture en plein cœur de la ville

Chaque été, les villes rivalisent d'imagination pour offrir aux habitants une parenthèse de douceur, un peu de fraîcheur dans l'effervescence estivale. Cette année, Coutances frappe fort avec le lancement de Bulles d'été, un concept à la fois simple, convivial et résolument vivant. L'événement prend place du mercredi au dimanche, de 11h à 19h, dans le cadre verdoyant du square de l'évêché, transformé pour l'occasion en un véritable cocon de loisirs.

Un village au parfum de vacances

L'idée ? Créer un lieu de rencontre et de détente où petits et grands peuvent profiter librement d'un programme riche et varié. Transats et tables de pique-nique invitent au repos, tandis que les jeux géants, ateliers créatifs et animations sportives (ping-pong, pétanque, volley-ball…) promettent des heures de plaisir partagé. Chaque élément a été pensé pour favoriser l'échange, la détente et l'accès à la culture.

Mais Bulles d'été, ce n'est pas qu'un décor estival : c'est un véritable petit village d'animations.

Bulles d'été à Coutances vous donne rendez-vous au square de l'évêché jusqu'au 17 août. - Rodolphe de la Croix

Des animations hebdomadaires et festives

Les mercredis après-midi (14h-15h30), place aux lectures en plein air avec la médiathèque, un moment suspendu pour petits lecteurs et grands rêveurs. Les jeudis, la buvette du Lady Bière s'installe sur place dès 11h, et dès 17h, la musique s'invite avec les concerts de Bulles en chansons : slam, chanson française, folk… Chaque semaine propose une nouvelle ambiance, toujours chaleureuse.

Les rendez-vous à ne pas manquer :

Le ciné plein air, samedi 26 juillet à 22h, avec la projection du film à succès Un p'tit truc en plus , une comédie humaine et touchante.

, une comédie humaine et touchante. L'apéro électro, samedi 16 août (19h-22h), pour clore l'été sur une note dansante. Les cours de yoga avec Yoga Flow, les dimanches 20 juillet et 3 août (sur inscription, 12€), pour un moment de recentrage sous les arbres.

Les jeux gonflables, présents dimanches 27 juillet et 10 août, pour la joie des plus jeunes. Un événement gratuit, ouvert à tous, et plein de promesses.

Ce nouveau rendez-vous estival témoigne de la volonté de la ville de proposer des moments simples, accessibles, et profondément humains. Dans une époque où l'agitation numérique prend souvent le pas sur le lien direct, Bulles d'été revendique un retour aux plaisirs essentiels : être ensemble, rire, découvrir, respirer.

Que l'on soit Coutançais, vacancier ou simple visiteur, chacun trouvera sa bulle dans ce village éphémère où tout est fait pour ralentir le temps.

L'été s'annonce doux, joyeux et vibrant… dans les Bulles d'été de Coutances.

📍 Square de l'évêché, Coutances📅 Du 16 juillet au 17 août 2025🕒 Du mercredi au dimanche, de 11h à 19h🎟️ Entrée libre – certaines activités sur inscription (Yoga)