Loisir. Quelles activités pour ces vacances de Pâques en Normandie ?

Les vacanciers sont bien présents en Normandie. D'une part, les Normands terminent leurs deux semaines de repos mardi 22 avril. D'autre part, les autres zones scolaires de France sont toujours, ou commencent tout juste leurs vacances. Ceux présents à Jullouville dans la Manche ont en tête un bon nombre d'activités à faire. Certains parlent de sport, de balade et d'aventure, d'autres préfèrent la plage et le plaisir de pouvoir admirer la vue à plusieurs dizaines de kilomètres par-delà l'horizon. A Jullouville, le panorama est tel que les promeneurs peuvent apercevoir à la fois Granville, les îles Chausey et Cancale en Bretagne.

Une ville où l'on ne s'ennuie jamais

La digue est très appréciée des touristes, que ce soit pour marcher ou pédaler. La petite ville balnéaire est aussi très vivante puisqu'elle accueille un grand marché tous les vendredis. Les clubs de la commune proposent de nombreuses activités, comme le longe-côte par exemple.

