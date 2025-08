Seine-Maritime. Le festival Orgues Cavaillé‑Coll anime abbatiales et églises

Le festival des Orgues Cavaillé‑Coll, du dimanche 3 au dimanche 24 août à Rouen et Elbeuf, célèbre le grand facteur d'orgues du XIXe siècle, Aristide Cavaillé‑Coll. Au programme : concerts, visites musicales et exposition. Dimanche 3 août à 17 heures, la Slovaque Zuzána Ferjencikova ouvrira le festival d'orgue à l'abbatiale Saint-Ouen. La clôture du festival sera assurée par le Néerlandais Ben Van Oosten. Une masterclass internationale, dirigée par Jean-Baptiste Monnot, réunira début août des étudiants avancés et se conclura par un concert final.

Une échappée à Fécamp

Le festival s'étend jusqu'à Fécamp, avec un récital du claveciniste Benjamin Alard, grand spécialiste de Jean-Sébastien Bach, à l'abbatiale de la Sainte-Trinité, en partenariat avec Les Musicales de Normandie, dimanche 10 août à 16 heures.

Pratique. Abbatiale Saint-Ouen, église Saint-Maclou, église Saint-Viven. De 5 à 10€. Billetterie sur place.