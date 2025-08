Centre-Manche. Cabanes, roulottes ou yourtes : prêts pour une nuit insolite ?

Après une journée de balades et de découvertes, il est important de bien se reposer. Et pourquoi pas passer la nuit dans un lieu atypique et insolite ?

A Moon-sur-Elle, au beau milieu des marais, les Cabanes de Moon proposent une immersion totale dans le parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin. A partir de 110€. Tel. 06 31 71 97 97.

Si vous voulez prendre de la hauteur, direction La Vallée féerique à Savigny, où deux magnifiques cabanes perchées dans les arbres attendent les couples. Une belle occasion de se réveiller avec une vue imprenable sur le bocage normand. A partir de 140€. Tel. 06 33 42 86 66.

A Cerisy-la-Forêt, le camping de la Croisée des chemins propose des nuits en kota - une cabane en bois à l'inspiration nordique - yourte, lodge ou tiny house (petite maison). A partir de 80€. Tel. 06 30 00 22 90.

Enfin, à Liesville-sur-Douve, une nouvelle fois dans les marais, le Lit à roulotte attend les couples. Petit plus : le petit-déjeuner est inclus dans la réservation ! 75€ la nuit. Tel. 02 33 71 55 81.