Condé-sur-Vire. Danse, cirque, théâtre : rendez-vous le mercredi à la Virée des Mômes

La douzième édition de la Virée des Mômes, débutée en juillet, se poursuit tous les mercredis jusqu'au 20 août à La Chapelle-sur-Vire, à Condé-sur-Vire. L'aire de loisirs de la commune s'anime les 6, 13 et 20 août. Au programme, cirque et acrobaties le 6 août de 15h à 16h, jonglerie culinaire le 13 août aux mêmes heures. Pour célébrer la fin du festival, une journée Grand Format est organisée le 20 août, avec des spectacles le matin et l'après-midi, entrecoupés d'un pique-nique géant. En plus des spectacles, des food-trucks seront présents sur place, ainsi que des jeux en bois et un manège à vélo. Des balades en poney sont aussi proposées. L'accès au festival et à ses spectacles est entièrement gratuit.